习近平：只有习惯威胁他人者才把所有人看成威胁

中国国家主席习近平说，中国发展不对任何国家构成威胁，只有那些习惯于威胁他人的人，才会把所有人都看成是威胁。

习近平今早在中国全国人大闭幕会上发表约半小时的讲话。

他说，中国人民历来富有正义感和同情心，历来把自己的前途命运同各国人民的前途命运紧密联系在一起，始终密切关注和无私帮助仍然生活在战火、动荡、饥饿、贫困中的有关国家的人民，始终愿意尽最大努力为人类和平与发展作出贡献。

他重申，中国决不会以牺牲别国利益为代价来发展自己，中国发展不对任何国家构成威胁，中国永远不称霸、永远不搞扩张。

他以不点名的方式批评美国等其他提出中国威胁论的国际舆论说：“只有那些习惯于威胁他人的人，才会把所有人都看成是威胁。对中国人民为人类和平与发展作贡献的真诚愿望和实际行动，任何人都不应该误读，更不应该曲解。人间自有公道在。”

习近平也表示，中国将继续高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，始终不渝走和平发展道路、奉行互利共赢的开放战略；中国将继续积极维护国际公平正义，主张世界上的事情应该由各国人民商量着办，不会把自己的意志强加于人。

习近平说，中国将继续积极推进“一带一路”建设，加强同世界各国的交流合作，让中国改革发展造福人类。

他说：“中国将继续积极参与全球治理体系变革和建设，为世界贡献更多中国智慧、中国方案、中国力量，推动建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，让人类命运共同体建设的阳光普照世界。”（联合早报记者林子恒北京报道）

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