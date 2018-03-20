李克强：把中国承担国际责任看成战略扩张是误读与误解

中国总理李克强说，如果把中国承担国际责任看成是战略扩张，那是对中国的误读、误解。

他今天在两会后的记者会回答新加坡《联合早报》记者提问时说：“中国永远不会搞扩张。”

本报记者提问，随着中国经济崛起，有批评指出，中国越来越多地使用资本和中国市场的吸引力，作为政治工具，影响他国的外交政策，甚至进行某种政治渗透，请问李克强总理对此有何评论？外界应该对中国崛起与中国的战略扩张感觉到担忧吗？

李克强回答时指出，中国对于世界经济增长的贡献率超过30%，这不仅有利于促进世界经济复苏，而且对于世界和平也是贡献。“因为扩大了合作和贸易，就有更多的协商和谈判，从而避免冲突。”

他表示，中国文化历来主张“己所不欲勿施于人”，希望和为贵。

李克强强调：“我们要维护国家的领土完整，我们绝不会也不能丢去自己的一寸土地；但我们也不会侵占别人的一寸土地，我们走的是和平发展道路。”

他指出，中国过去的发展是在和平的国际环境下取得的，今后实现现代化，也需要和平的国际环境。

他强调两点。“第一，中国永远不会搞扩张。中国是发展中国家，我们无意搞扩张；即使将来强大了，也不会走国强必霸的道路。我们愿意和各国在相互尊重、平等互利的基础上发展关系，共同构建人类命运共同体。”

李克强也指出，中国和其他国家的合作都是按照市场规则、商业原则去推进的。中国倡导“一带一路”，也是要共商共建共享。他说，中国对于发展中国家特别是欠发达国家的援助是力所能及的，并且不附加任何政治条件，谈不上政治渗透。

他说：“至于国际社会在有些方面希望中国增加国际责任，我们能承担的是与发展中国家地位相当的国际责任。如果把这些看成是战略扩张的话，那就是误读或者是误解了。”

他强调的第二点是，中国会集中精力做好自己的事。

李克强说：“这些年来，作为总理，我深知中国发展中还有诸多困难和挑战，在民生方面还有诸多难题和痛点，政府每天要应对的是大量这类难题。我们出访和国际交往是为了赢得和平稳定的国际与周边环境，为中国发展赢得更多的共赢机遇，这一点我们是清醒的。”（联合早报记者游润恬北京报道）

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