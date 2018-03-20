李克强：中国与外国合作、对外援助谈不上政治渗透

中国总理李克强今天在人大会议闭幕后的记者会上说，中国和其他国家的合作都是按照市场规则、商业原则去推进的；中国倡导“一带一路”，是要共商共建共享；中国对于发展中国家特别是欠发达国家的援助是力所能及的，并且不附加任何政治条件，谈不上政治渗透。

李克强是在回答新加坡《联合早报》记者提问时说做出上述回答。

本报记者提问，随着中国经济崛起，有批评指出，中国越来越多地使用资本和中国市场的吸引力，作为政治工具，影响他国的外交政策，甚至进行某种政治渗透，请问李克强有何评论？外界应该对中国崛起与中国的战略扩张感觉到担忧吗？

李克强回答时遇到，中国永远不会搞扩张。”

他说：“至于国际社会在有些方面希望中国增加国际责任，我们能承担的是与发展中国家地位相当的国际责任。如果把这些看成是战略扩张的话，那就是误读或者是误解了。”

他也强调，中国会集中精力做好自己的事。

李克强说：“这些年来，作为总理，我深知中国发展中还有诸多困难和挑战，在民生方面还有诸多难题和痛点，政府每天要应对的是大量这类难题。我们出访和国际交往是为了赢得和平稳定的国际与周边环境，为中国发展赢得更多的共赢机遇，这一点我们是清醒的。”（联合早报记者游润恬北京报道）

（联合早报记者游润恬北京报道）

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