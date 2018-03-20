陕西去年破获文物案件313起 追缴文物3807件

陕西连续六年组织开展“鹰”之系列打击文物犯罪专项行动，去年破获文物案件313起，追缴涉案文物3807件。

据中新社报道，陕西全省打击防范文物犯罪工作会议昨天（19日）透露上述消息。

据报道，陕西文物资源丰富，4万9058处文物古迹构成了陕西境内最具特色的历史文化景观。当地田野文物众多，田野文物保护工作尤为重要。

据介绍，今年该省警方和文物部门将继续联合开展代号为“鹞鹰”的打击文物犯罪专项行动。

此次专项行动将强化打击防范文物犯罪主体责任，加强警方与文物部门在打击和防范文物犯罪之间的协同配合，突出田野文物的安全防范、以及对盗掘古墓葬犯罪的打击力度。

此外，也通过挂牌督办重大文物犯罪案件、追缴涉案文物、整治文物犯罪重点场所等工作措施，再破获一批文物犯罪案件，抓获一批文物犯罪违法犯罪嫌疑人。

同时，各级警方和文物部门将对各类文物犯罪案件一追到底，全线打击，对非法出资、盗掘、倒卖、收购、收藏等文物犯罪各个环节的犯罪嫌疑人给予全面打击。

在此基础上，警方在侦办文物犯罪案件中，还将全力追缴被盗文物，加强对本地古玩、艺术品市场的线索搜集，实现对文物犯罪的“零容忍”。

近年来，陕西省公安厅和陕西省文物局将维护国家文物安全工作摆在重要位置，连续六年组织开展“鹰”之系列打击文物犯罪专项行动，仅2017年就破获文物案件313起，追缴涉案文物3807件。

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