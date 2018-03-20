中国去年发电量稳步增长 火电占比逐年下降

中国国家统计局昨天（19日）公布的数据显示，中国发电量去年稳步增长，电源结构调整优化。

据中新社报道，数据显示，2017年，中国共计发电6万4951亿千瓦时，比上年增长5.9%，增速比上年加快0.4个百分点。从2012年的约5.0万亿千瓦时到2017年的近6.5万亿千瓦时，中国近年来发电量实现年均增长5.4%的稳步发展。

从电源结构来看，去年火电增长较平稳，所占比重逐年下降。

数据显示，中国去年火力发电量4万6627亿千瓦时，比上年增长5.1%，增速慢于清洁能源发电增长速度。2012年以来火电占全部发电量比重逐步下降，2017年为71.8%，比2012年下降6.3个百分点。

中国目前火电比重在90%以上的地区有天津、上海、北京、山东、安徽、河南、江苏、山西八个地区。其中，北京基本为燃气发电，天津、上海燃气发电占火电比重在六分之一左右，其余地区多为燃煤发电，电源结构有待进一步优化。

此外，水电去年略有增长，水力发电量11898亿千瓦时，比上年增长0.5%。

国家统计局分析称，水电增速去年放缓主要是受降水量大幅下降、来水差影响。前年平均降水量730毫米，为历史最多，去年仅为641毫米。

核电去年增长较快，核能发电量2481亿千瓦时，比上年增长16.3%。与2012年相比，核能发电量增加1507亿千瓦时，年均增长20.6%。

“华龙1号”的自主研制成功，也标志着中国完成核电技术的自主创新。中国核电迈向国际市场，进入新的阶段。

目前中国核电生产集中在东南沿海的浙江、福建和广东，三个地区占中国全国核能发电量的四分之三。

据报道，风电去年快速增长，风力发电量2950亿千瓦时，比上年增长24.4%，已成为中国第三大类型电源。内蒙古是中国最重要的风电基地，去年其风力发电量接近全国的五分之一。

太阳能发电去年也高速增长，太阳能发电量967亿千瓦时，比上年增长57.1%。太阳能发电最多的三个地区是内蒙古、青海和新疆。

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