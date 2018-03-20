平遥被评为世界10大古城墙城市

拥有2700多年历史的平遥古城近日再次受到海外关注，此次的焦点是其历史文化底蕴厚重和其工料精良的古城墙。

中新社引述山西省平遥县新闻办昨天（19日）透露，在美国有线电视新闻网（CNN）评选的世界10大古城墙城市中，平遥古城榜上有名。

CNN在解说词中如此表示：“中国平遥是位于山西省的14世纪的汉族城市，曾经是中国最重要的金融中心，国家一半的银行位于那里。今天，它把明清时期的布局保留至今，连同其令人印象深刻的城墙，并于1997年入列世界遗产。”

据介绍，平遥史称“古陶”，北魏时期始名平遥并筑城池。明洪武三年（公元1370年）重筑时外壁砌砖。平遥城墙造型美观，防御设施齐备，为中国历代筑城之仅有，并以筑城手法古拙、工料精良堪称于世，是研究中国古代筑城之制的珍贵资料。

实际上，从当年的“刀下留城”到如今的享誉世界，平遥古城用了20年完成活化。

据报道，官方意识到“丰富完整的历史遗存是平遥古城扬名于世的最大根基”，20年间出台多项措施开展相关保护工作，涉及古城整体保护、古民居修缮、基础设施改造等。

联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心副主任西蒙尼·里卡曾就平遥古城所做的工作评价说：“平遥古城在高端文物保护的定义和管理标准方面起着重要作用，并成为中国和世界各国文物保护管理方面的典范。”

山西省副省长张复明认为，如今的平遥古城，既保护了世界遗产的真实性和完整性，又保证了活力和文化传承，还兼顾了旅游开发和民生改善，成了一座“活着的古城”。

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