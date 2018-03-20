墓主或为“巫师”级人物 陕西西咸新区秦人墓地“意外”发现卜甲

陕西省考古研究院昨天（19日）透露，考古人员配合交通项目建设考古发掘中，在该省西咸新区境内的秦人墓地“意外”发现秦人卜甲。

据中新社报道，古人以动物的骨、甲制成占卜的器具，根据骨、甲上的“兆纹”判断事情的凶吉。实物最早出现于距今8000多年的新石器时期，盛行于夏商周三代，到秦代前后已经非常少见。

陕西省考古研究院研究员许卫红介绍，此次发现的卜甲，出土于一座小型竖穴墓道洞室墓，墓主人头向西下肢弯曲，属于比较典型的秦人葬俗。墓中有铜镜、铜带钩、铃形石佩、石珠等常见的随葬品，现场清理时在墓主脚端、铜镜的一侧发现被厚厚的棺灰所掩埋的“骨片”，当时判断为牲肉的骨骼残留。

后期室内清理时，竟发现上述“骨片”是一块基本完整的龟（鳖）腹甲做成的卜甲。

这件卜甲复原长约14厘米、宽约10厘米，内面中部有10余处规整的方形凿孔，外面对应有兆纹，侧面有烧灼痕迹。

专家表示，虽未发现记录占卜结果的文字，但毫无疑问是一件使用过的占卜器具。卜甲上的凿孔为方形，沿袭了西周时期的基本风格，形状和排列更为规整，体现了卜甲的变化，应该不是流传下来的“古物”。

许卫红推测，这座墓葬的主人可能是当时咸阳城内的一位“巫师”级人物。

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