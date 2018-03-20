歼20总设计师：中国战斗机会带来更多惊喜

中国全国人大代表、中国航空研究院副院长、歼20飞机总设计师杨伟今天（20日）在北京表示，中国战斗机会在机械化、信息化、智能化发展征程上不断前行，给大家带来更多惊喜。

据中新社报道，十三届全国人大一次会议“代表通道”今天再度开启，杨伟在答问时表示，歼20是中国自主研制的第四代战斗机。按照美国、俄罗斯最新的战机划代，歼20就是第五代战机。

杨伟说，歼20的研制实现了既定的四大目标。

一是打造跨代新机。按照性能、技术和进度要求，研制开发中国自己的新一代隐身战斗机。

二是引领技术发展。通过自主创新，实现强军兴军的目标。歼20既有很好的隐身性能，又有很强的超音速和机动飞行能力。在态势感知、信息对抗、机载武器、协同作战等多个方面，取得很多突破。

三是创新研发体系。建设最先进的飞机设计条件、研制条件和研制流程。近年来，中国建立了具有中国特色的数字化飞机研发体系，使飞机研发周期更短、质量更高。

四是建设卓越团队。现在一大批优秀的青年成长起来，他们拥有报国情怀，拥有创新精神，是航空事业未来发展的生力军。

对于今后的发展方向，杨伟说，在歼20正式列装后，一方面要继续支持部队尽快形成战斗力，另一方面也会进行系列化发展，不断提高飞机作战能力。

同时，更会积极探索一条“弯道超车”的技术路径，创新开发满足国家战略需要的全新战机。

杨伟说：“未来，我们会在战斗机的机械化、信息化、智能化发展征程上不断前行，再立新功，给大家带来更多惊喜，一句话，我们一直在路上。”

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