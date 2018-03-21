陈菊华府演说 “非常担心”现阶段两岸不沟通

高雄市长陈菊20日于美国华府谈及两岸问题表示，台湾希望用更多善意让两岸之间能有更多对话，她“非常担心”现阶段两岸不沟通、不往来，这不是一个好的方式；陈菊说，两岸现阶段停滞的状况，“我个人认为非常可惜”。

台湾联合报报道，陈菊20日下午于华府智库“战略暨国际研究中心”（CSIS）以“我的4000天与40年：台湾的民主之路”为题发表演说，她主动提及两岸问题时指出，蔡英文总统用非常稳健的方式，坚持台湾的主权，但也对中国大陆释出和平交往的善意。

陈菊并说，台湾一直展现善意，但两岸之间善意是双方的，“双方都应该要努力”；这部分不是单一的问题，是双方的问题，她期待有更好的交流沟通。?

陈菊演讲后接受提问，再度提到两岸问题时则说，自己一向认为两岸应开放交流，“异中求同”，但台湾的方式北京方面不接受，这非常可惜。

陈菊说，蔡英文总统是经由民意选出，有台湾主流意见，希望两岸之间慢慢了解、寻求共识，“不能够完全附和北京的期待”，但蔡也强调绝不挑衅，希望两岸寻求新的沟通方式。

关于行政院长赖清德近日表示，中国大陆认为唯一的钥匙是“九二共识”，这在台湾是找不到的。陈菊会后受访表示，民进党与中国共产党没有历史恩怨，只是对未来现阶段认知有些不同，身为市长，她一直主张两岸开放交流、沟通。

陈菊还说，现阶段两岸双方采取语言上互相挑衅，并不是好的方式；希望今天两岸领导人都该了解双方人民的期待，能朝更和谐、和解的方式，让两岸关系发展更正面。

免费试阅14天