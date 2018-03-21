李敖家属婉谢总统褒扬令 蓝：不愿被消费的最好证明

作家李敖的家属婉谢台湾文化部为李敖呈请总统褒扬令。国民党发言人洪孟楷在面簿（Facebook）批，文化部政治操作，让总统褒扬令变成“贬抑令”。

据台湾《联合报》报道，接连几位台湾文坛前辈余光中、洛夫及李敖辞世，洪孟楷指出，引发文化部再呈请总统褒扬令的标准不一，让国人看见民进党政府连对待逝者也有双重标准。这种用政治意识来分你我，不正是国人最厌恶的行为，而因为文化部的政治操作，只会让这些前辈家属厌恶，总统的褒扬令、变成不愿被民进党摸头的“贬抑令”。

洪孟楷说，褒扬令原是表扬对国家有巨大贡献之国民所发之正式文告，这是法律有明文，只要对于国家社会有所贡献，不应该分蓝绿、更不需分党派，且由国家元首褒扬对于国人或国家有重大贡献者，也是一生的荣耀。民进党上任不到两年时间，施政令人诟病，现在连褒扬令也被婉谢，就是不愿被消费的最好证明。

洪孟楷指出，文化部呈请褒扬令标准解释不清，文化部长郑丽君甚至不敢公开向媒体解释为何余光中资格不符。难道是要与民进党价值相近才能获得褒扬令？那不就跟最近台北市长柯文哲所说名嘴都是可以收买一样，只要价值观与主事者一致，就能获得赞赏，国家公器变成私相授受的工具。民进党政府这样做，不也就把褒扬令降格了吗？

“逝者已矣、生者如斯”，洪孟楷表示，这几位对国家有贡献的先人离开都是损失，愿家属都保重节哀。但如果郑丽君对待这些前辈是拿意识形态来操弄，也未免就侮辱了他们一生的贡献。当往后越来越多人拒绝民进党总统所颁出的褒扬令时，也就是文化部自取其辱的时刻。

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