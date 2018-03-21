四候任议员今宣誓 区诺轩：心情“如履薄冰”

香港立法会补选尘埃落定两星期，四名候任议员今日(21日)将宣誓。循港岛区补选入局的区诺轩表示，宣誓前的心情“如履薄冰”，因背负不少的市民期望，他重申自己一定会按照格式完成整个宣誓程序。

据《香港01》报道，四名候任议员今天宣誓，议会将进入新局面。民主派在这次补选中仅夺两个议席，在地区直选方面，建制与泛民的比例为17：16，即民主派仍失去分组点票否决权。

外界早前流传，建制派人士有意策动流会，让民主派的候任议员无法顺利宣誓，但据宣誓的次序，头两名宣誓者分别为范国威和区诺轩，若两人无法宣誓的话，即郑泳舜和谢伟铨也难以完成宣誓，故至今建制派仍未作此打算，相信各人的宣誓将会顺利进行。

早前民主派的范国威和区诺轩表明，宣誓时会依足《宣誓及声明条例》，不会在誓词“加料”，也不会使用任何道具或身穿特别服饰。

区诺轩称，宣誓前的心情是“如履薄冰”，因背负不少市民的期望，他重申一定会按照格式完成整个宣誓程序。至于首次开大会将问的问题，他称仍在考虑当中。

新民主同盟范国威指，宣誓前的心情平静。对于正式成为议员后，首要议题将会关注财政预算案、一地两检及国歌法的议题。

成功重返议会的建筑、测量、都市规划及园境界功能组别议员谢伟铨表示，有计划就土地供应专责小组、公共房屋、港铁票价和载客量等议题提出口头质询，但日后再决定哪项先提。

宣誓前夕，谢伟铨笑言不紧张：“紧张就不是太紧张，因为之前自己都做过，只不过现在大家对宣誓好关注，宣誓不要读错字、不要漏了字。”

爆冷胜出补选的民建联郑泳舜则暂未有计划，申请提出口头质询。

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