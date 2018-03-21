金砖银行副行长：中国不必打破五国平衡股权上领先

金砖国家新开发银行副行长兼首席运营官祝宪昨天（20日）表示，未来新开发银行如果增资，现有的5国股权均等的格局可能会出现变化，但现阶段中国没必要在股权上领先，更多是在理念、政策、战略上领头。

据澎湃新闻报道，祝宪当晚在“陆家嘴资本夜话”系列讲坛中回顾了布雷顿森林体系的优势和弊端，他表示，“布雷顿森林体系所遇到的问题是，他们所开的药物自己认为是放之四海而皆准的，发达国家是这样的，发展中国家也是这样的。但实际上遇到一个患了慢性病，长期虚弱的情况下，开了一幅虎狼药，可能更为虚弱，这也是因为布雷顿森林体系的很多政策框架和治理方案都是以西方国家的经验为模本的，这是一个非常深刻的教训。”

祝宪认为，多边金融体系是新兴市场经济和发展中国家参与全球治理的重要平台。尤其是金砖五国世界经济的重要性在过去十年、二十年得到非常大的提升，二十多年前只有15%、16%，到了2015年已经是三分之一，希望有自己的话语权，包括随着自己经济份额的增加，能够在经济组织中间占有更多的股份。

然而这是个相当困难的博弈过程，祝宪解释道，部分欧洲国家曾经经济实力超过发展中国家，但是发展中国家中的大国块头大了，欧洲国家不愿意让出席位，比如荷兰的理由是优惠资金的捐助不比中国少。此外，美国不愿意出钱增资，又想保留否决权第一位的地位，就阻挠世界银行、国际货币基金组织的增资。

祝宪表示，“布雷顿森林体系，包括世界银行、国际货币基金组织和其他的一些多边金融机构都应该进行改革，但怎么改，还没有一个共识，即便在发展中国家而言，也没有做到有一个清晰的路线图怎么进行改革。”

祝宪认为，亚投行和新开发银行属于在布雷顿森林体系之外“另起炉灶”，并给旧有的多边机构带来压力，促其改革。

对于“如何保证金砖五国在新开发银行的平等话语权，中国会否增资打破股权均等”的问题，祝宪表示，中国经济即便是增长速度有所放缓仍属于高速，印度增长较快但不稳定，俄罗斯、巴西、南非出现了经济衰退和低增长，在这种情况下确实容易出现不均匀。

“但是政治和战略上考虑，这些国家希望能在新开发银行与我们平起平坐，因此我们做出让步是值得的，”祝宪表示。

祝宪称，新开发银行和亚投行不一样，是每家占20%的股份。目前的资本金是500亿美元，可以扩充股份的话可以扩到1000亿美元，如果有新成员加入，希望扩到1000亿美元，可能有其他国家，特别是比较小的国家没有资金能力认股，那时候可能自愿退出这样的平衡，中国出手增资的话，这部分股权也就归中国了。虽然不知道这是什么时候，但那时均等的问题就会得到解决了。

但祝宪也强调，“现阶段从政治上考虑，没有必要一定在新开发银行的股权上领先，更多的是理念上、政策上、战略上我们能够领头，实际上中国也是这么做的。”

一带一路的项目上，祝宪称目前着眼在中俄之间的合作。此外，印度对一带一路有自己的考虑，特别是中巴合作之后进入克什米尔地区，印度对此很敏感，所以现在还看不出来有什么进展。假如能在一带一路扩充新成员，新开发银行会做出更多努力和支持。

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