总统总理同行 奥地利最大国事访问团下月访华

奥地利总统和总理下个月将一起访问中国，当地发行量最大的报纸《皇冠报》以“奥地利历史上最大规模国事访问团”形容此行。这也是该国总统和总理首次同时出访同一个国家。

据《环球时报》报道，奥地利总统范德贝伦19日宣布，他将和总理库尔茨于4月7日至12日国事访问中国，“我们希望中奥公司之间能签署各种协议”。随同两人访华的至少有4名部长，包括外交部长、农林环境与水利部长、基础设施部长和经济及数码化部长等，另外还有商会主席及约170名企业家等，共约250人。

《新闻报》说，如此庞大的代表团，可能是作为一种友好的姿态，希望能够与经济强国中国进行合作。

生于1986年的奥地利总理库尔茨是欧洲最年轻的领导人，也因“高颜值”受到追捧。在担任外长时，他已经访问过中国。对于此次访华，他强调，中国拥有联合国安理会的一票否决权，在气候变化等国际事务中都发挥着重要作用。中国也是经济上“新兴的超级大国”，中产阶层在“极速增长”。库尔茨说，中国对奥地利公司来说是一个“潜力巨大的国家”，900多家奥地利公司已经在中国开展业务。但他也承认，欧洲与中国存在“敏感问题”，“欧洲和奥地利经济必须受到保护，以防止不公平竞争或过度产能”。

另据《维也纳日报》报道，按照计划，范德贝伦和库尔茨除了参加北京的活动外，还将出席在海南举行的博鳌亚洲论坛，并访问中国的西部大都市成都。报道称，这次访问期间还将讨论奥地利参与中国“一带一路”相关项目问题。

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