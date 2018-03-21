上海台办主任被禁入台？ 陈明通：大门是开的勿再找小门

台北市及上海市轮流主办的“双城论坛”今年应在台北市举行，台北市长柯文哲对外透露，陆委会不准上海台办主任李文辉入境。陆委会主委陈明通今天（21日）再度表示，如果李文辉要来谈双城交流的事，就提出申请，“开大门、走大路，我的大门是开的，你不要再去找小门”。

台湾联合报报道，陈明通昨天在立法院表示，台北市政府及上海台办应该“开大门、走大路”，若要办双城论坛应提出申请，他也呼吁李文辉不要总是以其他活动名义入境，然后顺道参加论坛。

陈明通今天受访时再度表示，两岸交流的本质是增进双方的了解，营造良善互动的环境。政府有方方面面的交流政策，城市交流也是既定的政策，过去台北市与上海的双城论坛，我们也支持了多次，他们也能顺利地举行。

他表示，相对的，新北市长朱立伦今天能够出发到大陆访问，也是跟陆委会申请，我们也从旁协助，朱今天也顺利成行。

陈明通说，他一再呼吁台北市政府，如果李文辉要来谈双城交流的事，就提出申请，“开大门、走大路，我的大门是开的，你不要再去找小门”，每一个来交流的活动，都有提出申请的宗旨与许可目的，不能有跟许可目的不符合的行动，这是违反我们的法令。

陈明通表示，希望台北市政府能尊重国家体制，该提出申请就提出申请，双城论坛这个政策，我们可以看到新北市提出来，我们就从旁协助，也顺利成行。台北市政府若也正式提出申请，要李文辉来谈前期的作业，我们会从旁协助，交流是创造良善互动环境，门打开了，请走大门进来，这才是大国的风范。

免费试阅14天