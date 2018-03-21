朱立伦今访江苏上海 否认与年底选举有关

新北市长朱立伦将于今天前往中国大陆江苏省、上海市，展开为期6天的城市交流之旅。为何选在任期最后一年访大陆，外界认为可能与年底选举有关。朱立伦今天回应，此行除参访外，主要关心当地台生与台商的生活，否认与年底选举有直接关联。

台湾《自由时报》报道，朱立伦表示，过去7年多来上海市政府来新北市拜访7次，江苏省政府来15次，应对方多次邀请，考量双边时间，他认为此时是“很好的时间”回访。他说，在长江流域一带，约有60万名台商及台生，也包含新北市民，行程中将安排6场次的座谈会，将台胞们需要公部门协助的地方，转达给各地方政府，做好服务工作。

至于此行是否为了拉抬年底选情，朱立伦表示，对于在大陆经商、就学、生活的台湾同胞，都应该予以关心，长期以来，大家觉得两岸间的政治氛围与距离，都会影响台胞的工作或生活，他认为这些人不该受到任何政治氛围影响，政府要持续关心、协助。他强调，这与年底选举无直接关系，但会藉此机会听取台胞对于市政或其他方面的建言，彼此交流。

朱立伦说，他第一次前往南京，所以特地安排至国父的中山陵祭拜，并前往中国近代史遗址博物馆，该馆是1912年中华民国临时大总统府的旧址，孙中山在此宣誓就职，参访此处别具意义。

朱立伦谈到，此行在两周前向陆委会提出申请，经严格审查、补件，“任何城市交流，都要比照这样的原则”。行程安排则是“客随主便”，台胞座谈会是他与市府官员主动安排，至于拜会与交流，一定会见到一些老朋友与新朋友，对两岸关系发展是好的。

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