陈菊谈台美关系：台湾不能完全依赖美国

高雄市长陈菊20日在美国华府表示，蔡英文政府知道台湾不能完全依赖美国，“我们有期待，但是不能依赖”；台湾也必须增加自己的经济发展能力、国防自卫能力。

台湾联合报报道，陈菊20日在华府智库“战略暨国际研究中心”（CSIS）发表演说并接受提问，期间谈及台湾内部改革、两岸关系、台美关系等议题。

关于台美关系，陈菊表示，台湾并不是必须完全仰赖美国，台湾也必须增加台湾人民自己在经济发展上的能力，台湾在国防自卫的能力。

陈菊说，“台湾必须有实力、能力，才能扞卫台湾自己生活的方式，以及台湾人民的价值。”

她还说，部分台湾人民对美国扮演一个国际正义的角色有所期待，但台湾今天的蔡英文政府，知道台湾不能够完全依赖美国，“我们有期待，但是不能依赖”。

外传陈菊访问华府期间，可能以“巧遇”方式会晤美国高层官员；陈菊会后受访表示，目前没有，除了到CSIS以外，“我还没有见到任何，所谓突然遇到的一个天上掉下来的贵宾”。陈菊补充，如果有幸遇到，都是礼貌性的拜访，因为“我是高雄市长”。

陈菊演说时多次提及台湾总统蔡英文，并形容蔡是一名“非常稳健、理性、专业、菁英型的政治人物”。

陈菊表示，蔡英文上台后启动年金改革、追讨不当党产等，都是不改不行，却又最困难的改革；她说，台湾必须解决威权时代留下的不公平制度，台湾才会正常化，在转型的过程中会遇到阻力，但相信蔡总统会用温和而坚持的方式，最后改革成功。

至于美国总统特朗普日前签署台湾旅行法，陈菊受访时指出，这对海内外许多努力的台湾人是很大鼓励，也希望未来台美高层之间能有更多互动、往来、合作、平等互惠。

美国在台协会（AIT）主席莫健、执行理事罗瑞智、国务院台湾协调事务处处长何乐进等人皆到场听陈菊演讲，但未致词。

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