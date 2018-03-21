挺台独者锐减？林浊水：没光荣感转“隐性台独”

台湾民意基金会日前发布民调显示，蔡英文政府上台以来，支持台独的台湾民众从两年前的过半数锐减到38.3％。民进党前立委林浊水认为，台独群众并没少，但民进党让他们失望，所以转为“隐性台独”。

台湾联合新闻网报道，台湾民意基金会19日针对台湾人统独倾向做民调，董事长游盈隆表示，台湾独立仍是多数倾向，但相较于2016年有51.2%的人支持台湾独立，2018年3月下滑到38.3%，这是一个巨大且离奇的转变。对于“明年举行独立公投”的民调，有20.7%民众非常赞成，28.8%还算赞成；不过也有18.5%不太赞成，18.5%一点也不赞成，其余则是没意见或拒答。

台湾行政院长赖清德对此表示，台独支持者有时候会受一些情况的影响，人数忽高忽低，以往几十年来的民调都是如此。

民进党前立委林浊水今天在面簿（Facebook）表示，游盈隆对于支持台独民众短短不到2年就蒸发200万人感到惊讶，他认为台独者并没少，答案藏在“独立公投”的民调项目中，赞成独立公投入联的有49％，没有比51.2％低多少，“独立公投入联不算台独？”。

林浊水指出，民进党全面执政没有带给台独者光荣感，所以他们变为“隐性台独”，立场没变但心很痛。

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