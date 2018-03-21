台旅法 蔡英文：台湾自信心重要支撑点

台湾总统蔡英文今天说，美国通过台湾旅行法，让台湾的各层级官员可造访美国，提升台湾的地位，也是台湾自信心的重要支撑点，她感谢美国政府对台湾支持以及对区域和平繁荣的努力。这是美国通过台湾旅行法后，蔡英文首度公开表达意见。

据台湾联合新闻网报道，蔡英文今天在总统府接见“美东南台湾同乡会回国致敬团”，行程未公开，台总统府会后发布新闻稿。

蔡英文提及，前不久，美国通过“台湾旅行法”，让台湾的各层级官员可造访美国，提升台湾的地位，也是台湾自信心的重要支撑点，她感谢美国政府对台湾的支持，以及对于区域和平、繁荣所做出的努力。

蔡英文指出，密切的台美关系背后，有许多台美人在帮故乡出力，台美人对美国国会、政治的影响力日益扩大，有助台湾政治的安定。她由衷感谢大家对于深化台美关系的付出。

她强调，大家在海外打拚，政府也非常认真，在坚守主权的前提下，维持稳定的两岸关系。也因此，政府有更多空间来推动内政的改革。

针对台湾改革成果，蔡英文表示，政府持续推动各项计划，为台湾寻找经济转型和成长的利基。过去GDP成长绝大是靠出口，而2018年台湾GDP的成长动力则来自内需。未来在台湾经济发展过程中，内需会比出口扮演更重要的角色。

蔡英文指出，包括年金、税制、司法、转型正义等社会改革，也都正在积极推动，过程中虽引起纷扰，但最后目的是要打造更美好的台湾。

免费试阅14天