中国1-2月一般公共预算收入同比增长15.8%

据财政部网站报道，1-2月累计，中国全国一般公共预算收入36553亿元，同比增长15.8%。其中，中央一般公共预算收入18220亿元，同比增长19.1%；地方一般公共预算本级收入18333亿元，同比增长12.7%。全国一般公共预算收入中的税收收入32952亿元，同比增长18.4%；非税收入3601亿元，同比下降3.5%。
1-2月累计，全国一般公共预算支出29062亿元，同比增长16.7%。其中，中央一般公共预算本级支出3534亿元，同比增长3.9%；地方一般公共预算支出25528亿元，同比增长18.8%。
1-2月一般公共预算收支相关项目增幅波动较大，主要是1、2月份财政收支历来受春节放假等因素影响较大，有一定的特殊性，财政收支运行态势还有待后期进一步分析。
另外，全国政府性基金预算收支情况如下：
1-2月累计，全国政府性基金预算收入9671亿元，同比增长33.3%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入583亿元，同比下降3.3%；地方政府性基金预算本级收入9088亿元，同比增长36.7%，其中国有土地使用权出让收入8499亿元，同比增长38.9%。
1-2月累计，全国政府性基金预算支出6828亿元，同比增长60.2%。分中央和地方看，中央政府性基金预算本级支出44亿元，同比下降66%；地方政府性基金预算相关支出6784亿元，同比增长64.2%，其中国有土地使用权出让收入相关支出6224亿元，同比增长67%。
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