上海普天虚假利润千万被罚40万

3月21日，上海证监会公布行政处罚决定书 沪〔2018〕4号，对上海普天虚增利润近1000万元的违法行为，给予警告，并处以40万元罚款。

据和讯网报道，上海证监局指出，为弥补2014年度利润缺口、完成利润指标，2014年9月至11月，上海普天共虚构三笔贸易。这三笔贸易合同的标的货物相同，签订合同及支付款项的时间相同或相近，在流程上均是由上海普天对外销售，最后又由上海普天购回，贸易流程与资金划转形成闭环，且所涉及的货物均以虚拟库的形式出入库，不发生实物流转，属于虚假贸易。

上述3笔三方贸易共导致上海普天2014年度虚增营业收入4261.75万元，虚增利润总额998.4万元，占上海普天2014年度合并财务报表利润总额1354.96万元的73.68%。

上海证监局表示，上海普天的上述行为违反了《证券法》第六十三条的规定，构成了《证券法》第一百九十三条第一款所述违法行为。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，上海证监局决定：对上海普天责令改正，给予警告，并处以40万元罚款。

和讯网注意到，上海普天由于2015年、2016年连续2年亏损，2017年4月被披星戴帽，证券简称变更为“*ST上普”。根据2018年1月30日发布的年度业绩预告，预计2017年1月至12月归属于上市公司股东的净利润继续亏损2.7亿—3.3亿元。

按照交易所的相关规定，连续三年发生亏损的公司将被暂停上市。据上交所披露的年报时间表，*ST上普将于4月28日披露2017年年报，其在年报披露后将被正式暂停上市。



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