原中国银监会主席郭树清出任首届银保监会主席

2018年3月21日下午，中国中央组织部有关负责人在原中国银监会和原中国保监会部分干部参加的会议上宣布，原中国银监会主席郭树清，出任新成立的中国银保监首任主席。

据每经网报道，郭树清，男，汉族，1956年8月生，内蒙古察右后旗人，研究生学历，毕业于中国社会科学院研究生院马列系科学社会主义专业，法学博士学位。1974年8月参加工作，1984年4月加入中国共产党。

现任中国共产党第十九届中央委员会委员，中国银行保险监督管理委员会主席。

个人履历

1974.08，内蒙古自治区四子王旗红格尔公社插队；

1978.03，南开大学哲学系哲学专业学习；

1982.02，中国社会科学院研究生院马列系科学社会主义专业硕士研究生；

1985.02，中国社会科学院马列所助理研究员（其间：1985.02-1988.07，中国社会科学院研究生院马列系科学社会主义专业在职研究生学习，获法学博士学位；1986.03-1986.06，借调国务院经济体制改革方案设计办公室工作；1986.07-1987.08，赴英国牛津大学作访问研究）；

1988.09，国家计委经研中心综合组副组长（副司级）；

1993.04，国家经济体制改革委员会综合规划和试点司司长；

1995.09，国家经济体制改革委员会宏观调控体制司司长；

1996.02，国家经济体制改革委员会党组成员，秘书长兼机关党委副书记；

1998.03，国务院经济体制改革办公室党组成员兼机关党委副书记；

1998.07，贵州省副省长；

2001.03，中国人民银行副行长、党委委员，国家外汇管理局局长、党组书记（其间：2004.03-2004.04，在中央党校省部级干部进修班A班学习）；

2005.03，中国建设银行董事长、党委书记，中国信达资产管理公司党委书记，中国建银投资有限责任公司党委书记；

2009.01，中国建设银行董事长、党委书记，中国信达资产管理公司党委书记；

2010.07，中国建设银行董事长、党委书记；

2011.10，中国证券监督管理委员会主席、党委书记；

2013.03，山东省委副书记，副省长、代理省长，省政府党组书记；

2013.06，山东省委副书记，省长，省政府党组书记；

2017.02，中国银行业监督管理委员会主席、党委书记。

2017.03，央行货币政策委员会委员。

2018.03，中国银行保险监督管理委员会主席。

中国共产党第十七届中央委员会候补委员，中国共产党第十八届、十九届中央委员会委员，第十届全国政协委员。党的十九大代表。

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