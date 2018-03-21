河南、青海省委主要负责人职务调整 1日5省区换帅

新华社21日报道，中共中央日前决定，王国生任河南省委委员、常委、书记，不再担任青海省委书记、常委、委员职务；谢伏瞻不再担任河南省委书记、常委、委员职务，另有任用。王建军任青海省委书记。

新华社当日早些时候还公布，王东明不再兼任四川省委书记、常委、委员职务；彭清华任四川省委委员、常委、书记，不再担任广西壮族自治区党委书记、常委、委员职务。鹿心社任广西壮族自治区党委委员、常委、书记，不再担任江西省委书记、常委、委员职务；刘奇任江西省委书记。1日内中国5个省区党委书记调整。

据资料，王国生1956年5月出生，山东东阿人。曾任山东省贸易厅厅长，江苏省委省级机关工委书记，连云港市委书记，2001年11月后任省委常委、宣传部长、组织部长，省委副书记，2010年12月任湖北省委副书记、代省长，2011年2月任省长，2016年6月任青海省委书记。是十七届中央候补委员，十八届、十九届中央委员。

王建军1958年6月出生，湖北十堰人。曾任青海省人事厅厅长，省委办公厅主任，2005年8月后任省委常委、秘书长、西宁市委书记，省委副书记、省委政法委书记，2017年1月任省长。是十八届中央候补委员，十八届七中全会递补为中央委员，十九届中央委员。

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