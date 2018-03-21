武汉企业联手新加坡交易所 打造全球商品智能交易平台

总部位于武汉的卓尔集团今天（21日）宣布，在新加坡贸易发展局主导下，该集团与新加坡交易所等机构开展合作，联手打造一个全球商品智能交易平台——世界商品交易中心。

据中新社报道，卓尔集团旗下卓尔互联公司，今天与新加坡交易所、新加坡国际电子贸易公司签署合作协议，共同出资在新加坡组建合资公司。

该公司主要从事建立及运营线上全球商品贸易平台，提供交易配对、交易融资、供应链及物流服务、全球监管合规服务及提供贸易数据及指数等，推动全球贸易便捷化。

据介绍，新的合资公司和交易平台将搭建深度联通中国市场与世界市场的贸易桥梁。中国内地大宗商品交易数据将引入该平台，通过新交所建立国际期货交易指数，使中国价格在全球发挥更大影响力。

同时，该平台将帮助中国商品走向国际市场，在拓展直接贸易渠道、便利化通关、提供贸易金融支持、国际物流等方面发挥作用。

新设立的全球商品交易平台，将为中国内地B2B客户通向国际市场打开一扇新的窗口，使中国商品直接传送、呈现于众多国际买家眼前。

卓尔集团董事会主席阎志表示，此次合作志在以交易的数据化、智能化、互联网化推动贸易的便利化、全球化。

此外，中、新双方建设国际合作新平台，是建立“平台型”贸易模式，拓展对外贸易、培育贸易新业态新模式的一次新的尝试。这有利于探索形成面向全球的贸易、投融资、服务网络，加深商品贸易合作领域的开放。

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