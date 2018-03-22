美亚太副助卿：台湾不应被排除在国际社会外

美国国务院东亚暨太平洋事务局副助卿黄之瀚昨晚（21日）说，台湾民主制度树立典范，不能再让台湾不公平地被排除在国际社会之外。

台湾中时电子报报道，黄之瀚（Alex Wong）昨晚出席台北市美国商会谢年饭时表示，美台关系建立在许多的确定因素之上。美国确定台湾的民主制度为地区典范；确定美台和其他志同道合的伙伴可以一同合作，加强本区域以规则为基础的秩序；另外，也可以确定的是，美国对台湾人民、安全和民主的承诺无比坚定。

他说，台湾的宪政民主是地区典范，台湾人民明白宪政民主是最好的体制，他们努力促成民主化，付出了牺牲与妥协，因此也获得丰硕的民主果实。他也指出，台湾的民主跟经济并肩成长并非巧合，放眼当今世界，高度发展和创新经济体所处的治理结构，都是奠基于宪法赋予人民的权利与民主价值。

黄之瀚强调，要让台湾的典范发挥最大作用，“不能再让台湾不公平地被排除在国际社会之外”。台湾在公共卫生、人道救援、永续发展等议题能贡献的地方很多，阻碍台湾贡献所长不仅对台湾不公平，对那些可能因台湾经验而受惠的国家、个人也不公平。

因此，他认为，让台湾在国际上得到应得的尊重和对待，才会成为美国政策。他保证，美国政府和企业都会尽其所能，让台湾的国际典范发光发热。

黄之瀚于20日至22日访台。外交部先前表示，这是他去年12月担任现职以来首度访问台湾，访台期间将拜会政府相关部门，就台美关系未来发展，以及两国在印太区域的各项合作交换意见。

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