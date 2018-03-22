刘结一出任中台办、国台办主任

中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室官方网站昨天（21日）显示，刘结一任该办主任。

据中新社报道，刘结一在网页更新的主任致辞中表示，竭诚欢迎大家关心、支持对台工作和祖国统一大业。

他说：“解决台湾问题，实现祖国完全统一，是全体中华儿女共同愿望，是中华民族根本利益所在，也是中国共产党和中国政府的神圣历史使命。”

刘结一强调，在以中共总书记习近平为核心的党中央坚强领导下，中国大陆坚持“和平统一、一国两制”方针，坚持“一个中国”原则和体现这一原则的“九二共识”，坚决反对“台独”分裂。

此外，秉持“两岸一家亲”理念，扩大两岸经济文化交流合作，增进同胞亲情和福祉，促进心灵契合；团结包括广大台湾同胞在内的全体中华儿女，顺应历史潮流，共担民族大义，推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程，共创中华民族伟大复兴的美好未来。

资料显示，刘结一生于1957年12月，北京市人，研究生学历，1977年参加工作。

他1981年6月至1987年3月任联合国日内瓦办事处译员，后长期在中国外交系统工作；2007年12月至2009年5月任外交部部长助理，随后任中共中央对外联络部副部长、中国红十字会副会长。

此外，他2013年8月后任中国常驻联合国代表、特命全权大使；在任中台办、国台办主任前已是该办副主任（正部长级）。

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