栗战书：长期坚持不断完善人民代表大会制度

中共中央政治局常委、中国全国人大常委会委员长栗战书昨天（21日）表示，必须坚持走中国特色社会主义政治发展道路，坚持中共领导、人民当家作主、依法治国有机统一，长期坚持、不断完善人民代表大会制度。

据中新社报道，栗战书昨天主持十三届全国人大常委会第一次会议。在会议完成各项议程后，栗战书发表上述讲话。

他指出，做好全国人大及其常委会的工作，根本在于“习近平新时代中国特色社会主义思想”（“习近平思想”）的科学指引，根本在于以中共总书记习近平为核心的党中央的坚强领导。

此外，栗战书说，十三届全国人大常委会的任期，正好在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，这给人大工作提出新的更高要求，赋予重大的历史责任。

他表示，要深入学习贯彻习近平在十三届全国人大一次会议上的重要讲话精神，不忘初心、牢记使命，弘扬伟大民族精神，始终把人民放在心中最高位置，始终全心全意为人民服务，始终为人民利益和幸福而努力工作。

栗战书强调，要坚持以“习近平思想”统领人大工作，在重大问题上进一步统一思想，正确把握住、始终把握好。

他指出，一要牢牢把握坚持中共领导这个重大政治原则，旗帜鲜明讲政治，切实增强“四个意识”，坚决维护习近平权威和核心地位，坚决维护中共中央权威和集中统一领导，确保人大工作始终在中共中央领导下进行。

二要牢牢把握人民代表大会作为国家权力机关的准确定位，依法行使宪法和法律赋予的立法权、监督权、决定权、任免权，真正做到依法尽职。

三要牢牢把握坚持人民当家作主这个社会主义民主政治的本质和核心，进一步密切同人民群众的联系，实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益。

四要牢牢把握依法治国这个中共领导人民治理国家的基本方略，在中共中央集中统一领导下推进立法，确保法律符合宪法精神、体现中共主张、反映人民意志。

五要牢牢把握民主集中制这个国家政权的组织原则和活动准则，坚持集体行使职权、集体决定问题。在人大，为民用权和为中共尽责是高度一致的，各项工作都要务求取得中共和人民满意的效果。

栗战书指出，十三届全国人大一次会议通过的宪法修正案，把中共十八大以来的重大理论创新、实践创新、制度创新成果写进宪法，确立了“习近平思想”作为国家指导思想的地位。

他表示，全国人大及其常委会要按照党中央统一部署，深入学习宣传宪法，使宪法精神家喻户晓、深入人心，使遵守宪法成为全体人民的自觉行动。

此外，要忠于宪法、遵守宪法、维护宪法，履行宪法使命，保证宪法实施，为新时代中共和国家事业发展提供坚强的宪法保障。

免费试阅14天