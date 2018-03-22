腾讯去年净利715亿元人民币 同比增74%

腾讯控股昨天（21日）公布2017年度和2017年第四季度业绩。2017年全年，腾讯营收2377亿元（人民币，下同，493.32亿新元），同比增长56%；净利润715亿元，同比增长74%，超出市场预期。

据中新社报道，腾讯主要收入来源有社交及通信、网络游戏、数字内容、网络广告等。

2017年，腾讯网络游戏业务共收入978.83亿元，同比增长38%，增长主要得益于《王者荣耀》《地下城与勇士》等手游产品的表现。网络游戏在腾讯收入中占到约四成。

腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾在年度业绩新闻发布会上表示，腾讯在未成年保护方面做了大量研究和投入，上线了网络游戏防沉迷系统，其功能包括12岁以下的孩子玩游戏一天不得超过一小时等，相信还有大量工作可以做。

腾讯还拥有中国最大的社交网络。2017年，微信及WeChat的用户群进一步增长，2018年春节后微信及WeChat的合并月活跃账户超过10亿。微信已推出58万个小程序，日活跃账户超过1.7亿个。

财报中也披露，到2018年1月底，腾讯财富管理平台“理财通”管理资产累计超过3000亿元。这是该平台的管理资产规模首次被写入腾讯财报当中。

腾讯称，未来将采取更进取的投资策略，以增强在网络视频、支付相关服务、云服务及人工智能技术与智慧零售等领域的长期竞争优势。

据报道，腾讯昨天控股股价462.6港元（77.36新元），市值43944亿港元。

马化腾说，如条件比较成熟，也会考虑以中国存托凭证（CDR）形式在内地上市。

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