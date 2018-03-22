周小川：贸易保护主义是世界经济增长最大的风险

二十国集团（G20）财长和央行行长会议日前在阿根廷首都举行，中国代表团团长周小川在会上强调，贸易保护主义会给世界经济增长带来风险。

据中通社昨天（21日）报道，G20财长和央行行长会议于当地时间19日至20日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行。刚卸任的中国人民银行（央行）行长周小川，在会上表达了对贸易战和贸易保护主义的忧虑。

他表示，贸易保护主义是世界经济增长最大的风险。

周小川强调，无论是美国的次贷危机还是欧洲主权债问题，过去金融危机期间，二十国集团各方都认为各种金融或财政的风险是最主要的。不过，今年各成员普遍认为，相比财政和金融问题，世界经济增长最大的风险还是贸易保护主义。

另一方面，周小川也介绍了中国经济金融形势和政策方向。

周小川表示，中国经济继续向好，主要指标好于预期，2017年全年GDP增长6.9%，消费和投资平稳增长，进出口增长较快，就业形势继续向好，物价水平保持平稳。同时，经济增长的结构和质量不断改善。

周小川说，中国将继续采取积极的财政政策和稳健中性的货币政策，推动货币政策调控从数量型工具向价格型工具转变。

他指出，中国金融部门整体稳健，但也存在一些问题，中国正在积极采取措施，防范化解金融风险，推动金融部门开放。未来，中国将继续支持多边主义，在开放中加强与各方合作。

据了解，会议主要讨论了当前全球经济形势、未来的工作、基础设施、金融部门发展、国际金融架构、反恐怖融资，以及国际税收挑战等议题，并发表了联合公报。

公报显示，将于今年7月达成各方对代币监管的共识，整治加密货币带来的问题。

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