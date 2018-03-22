中共设立外事委 杨洁篪传任副主任

为加强中共中央的“集中统一领导，强化决策和统筹协调职责”，中央全面深化改革领导小组、中央网络安全和信息化领导小组、中央财经领导小组、中央外事工作领导小组，改为委员会。据《星岛日报》今天（22日）报道，中央政治局委员杨洁篪将担任中央外事工作委员会副主任，负责外事领域重大工作的顶层设计、总体布局、统筹协调。

据报道，这四个小组改名之后相信仍将由中共总书记习近平兼任主任。中央政治局委员、原国务委员杨洁篪在“两会”没有升任副总理，据悉将担任中央外事委副主任。

至于中央外事委办公室（外事办）主任是由杨洁篪兼任，还是由国务委员兼外交部长王毅兼任，尚待观察。

报道指出，由一名政治局委员加一名国务委员主管外交，在中国政坛相当罕见，显示北京重视“大国外交”，未来将更积极参与国际事务，发展新型大国关系。

另一方面，中共不再设立中央维护海洋权益工作领导小组，有关职责交由中央外事委承担。

官方称，这是为了更好统筹外交外事与涉海部门的资源和力量，将维护海洋权益工作纳入中央外事工作全局中统一谋划、统一部署。

方案还提出，组建中央全面依法治国委员会、中央审计委员会、中央教育工作领导小组。

机构改革方案充分体现“党政一体化”。例如，将中央直属机关工作委员会和中央国家机关工作委员会的职责整合，组建中央和国家机关工作委员会，作为中共中央派出机构；将中共中央党校和国家行政学院整合，组建新的中央党校（国家行政学院），实行一个机构两块牌子。

此外，将中央党史研究室、中央文献研究室、中央编译局的职责整合，组建中央党史和文献研究院，作为中共中央直属事业单位。

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