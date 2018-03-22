南京法官：对侵害公民个人信息的“内鬼”，应从重处罚

南京市中级人民法院昨天（21日）宣布，该市一名公务员因非法泄露他人信息82余万条，获刑四年，并重罚9万元（人民币，下同，1.87万新元）。

据中通社报道，南京市中级人民法院昨天表示，该市一名机关干部利用职权之便，非法获得公民个人信息并转手出售，总数超过82万条，因而构成侵犯公民个人信息罪，被判处有期徒刑四年，罚金9万元。

法院经审理查明，从2010年4月起，犯罪嫌疑人刘某在南京某机关单位担任副主任科员、主任科员期间，应严某的要求，非法获取了一些包括企业名称、企业法定代表人或联系人姓名、居民身份证号码、手机号码、固定电话等信息在内的企业信息，并将上述信息出售或提供给严某、郭某。

经统计，刘某分别向严某、郭某出售和提供包含公民个人信息的企业信息70余万条、12余万条。刘某还从郭某手中拿到更多信息，再倒卖给别人。

庭审中，刘某辩称，企业信息不等于公民个人信息，用于企业登记的公民个人信息不再具有个人属性，其行为不构成犯罪。

对此，主审法官表示，刘某非法获取、出售的信息中有个人姓名与通信通讯联系方式、身份证件号码等，能够单独或彼此结合识别特定自然人身份，属于中国刑法中规定的“公民个人信息”。

法官也指出，刘某作为国家公职人员，依法应当有着保护公民个人信息的特殊保密责任，但他却滥用职权，将履行职责过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人，造成了恶劣的社会影响，情节特别严重。

法官表示，对于这种侵害公民个人信息的“内鬼”，应依法从重处罚。

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