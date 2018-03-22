谢伏瞻出任中国社科院院长 曾任河南省委书记

公共交通理事会今年底采用新的车资调整方程式，车资或上调，你会……(2018年3月22日开始投票)

Choices 没感觉，车资原本就不算一笔大开销 不受影响，原本就以私家车或德士代步 能理解，公交网络的营运必须可持续 稍作改变，尽可能步行以节省交通费 做大改变，如转用个人代步工具 没感觉，车资原本就不算一笔大开销 0.77% (4 votes) 不受影响，原本就以私家车或德士代步 6.54% (34 votes) 能理解，公交网络的营运必须可持续 1.35% (7 votes) 稍作改变，尽可能步行以节省交通费 8.85% (46 votes) 做大改变，如转用个人代步工具 82.5% (429 votes) Total votes: 520