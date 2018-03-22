谢伏瞻出任中国社科院院长 曾任河南省委书记

中国经济网今天（22日）报道说，中国社会科学院官方网站“院领导”栏目近日更新显示，谢伏瞻任中国社科院院长、党组书记。
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，谢伏瞻，男，1954年8月生，曾任河南省委书记，省人大常委会主任。
谢伏瞻生于1954年8月生，湖北天门人，研究生学历，工学硕士，研究员，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，1974年11月加入中共，1973年3月参加工作。
谢伏瞻简历如下：
1973年3月—1976年12月 湖北省天门县知青
1976年12月—1980年1月 华中工学院计算机系学习1980年1月—1983年8月人民日报社技术处干部
1983年8月—1986年9月 机械工业部机械科学研究院工业自动化专业硕士研究生
1986年9月—1993年8月 国务院经济技术社会发展研究中心（国务院发展中心）预测研究部助理研究员（其间：1991年10月—1992年10月美国普林斯顿大学访问学者）
1993年8月—1994年2月 国务院发展研究中心信息研究部负责人（副局长级）1994年2月—1995年6月国务院发展研究中心经济情报中心副主任
1995年6月—1996年2月 国务院发展研究中心办公厅主任（正局长级）1996年2月—1999年10月国务院发展研究中心党组成员、办公厅主任
1999年10月—2006年10月 国务院发展研究中心副主任、党组成员（其间：2001年9月—2001年11月中央党校省部级干部进修班学习；2003年7月—2003年9月清华大学、哈佛大学公共管理高级培训班学习）
2006年10月—2008年5月 国家统计局局长、党组书记，中国人民银行货币政策委员会委员，国家信息化领导小组成员（2007年12月）
2008年5月—2008年9月 国务院研究室主任、党组书记，国家统计局局长、党组书记，中国人民银行货币政策委员会委员，国家信息化领导小组成员，国家应对气候变化及节能减排工作领导小组成员（2008年6月）
2008年9月—2008年10月 国务院研究室主任、党组书记，中国人民银行货币政策委员会委员，国家信息化领导小组成员，国家应对气候变化及节能减排工作领导小组成员
2008年10月—2013年3月 国务院研究室主任、党组书记，国家信息化领导小组成员，国家应对气候变化及节能减排工作领导小组成员
2013年3月—2013年4月 河南省委副书记，省政府党组书记
2013年4月—2016年3月 河南省委副书记，省政府省长、党组书记，黄河防汛抗旱总指挥部总指挥
2016年3月—2016年4月 河南省委书记，省政府省长，黄河防汛抗旱总指挥部总指挥
2016年4月—2018年3月 河南省委书记，省人大常委会主任
2018年3月 中国社科院院长、党组书记。
十七届中央纪委委员，十八届、十九届中央委员，党的十九大代表，十二届、十三届全国人大代表，十三届全国政协委员、常委。
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