歼-20造价1.1亿美元 低于美军F-22战机

有关中国歼-20隐形战机的消息近期不断，继总设计师杨伟称该机拥有世界独创技术后，媒体披露歼-20的造价为1.1亿美元（1.44亿新元）。

网媒“香港01”昨晚（21日）引述具有中国军方背景的“中国军视网”在社交媒体披露，歼-20内部代号“威龙”，是世界上最先进的隐形战机之一，目前造价为1.1亿美元。

相比之下，有资料显示，美国空军装备的F-22在2009年的造价高达1.5亿美元，而F-22的总数量仅有100多架。

另一方面，2017年初，美国国防部称，F-35隐形战机的採购价格首次跌破1亿美元，为9460万美元。但F-35B、F-35C的单价仍分别高达1.228亿美元和1.218亿美元。

中国全国“两会”期间，歼-20总设计师杨伟声称，该机拥有世界独创技术，即升力体边条鸭式布局。

3月5日，中国财政部公开国防预算费用，2018年中国国防支出将增长8.1%，达到1万1070亿元人民币（2299.68亿新元）。

中方表示近年来，中国适度加大国防投入，其中相当一部分是为了弥补过去投入的不足，主要用于更新武装装备，改善军人的生活待遇和基层部队训练生活条件。

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