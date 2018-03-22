《中国诗词大会》第三季将启 难度升级加入非遗元素

《中国诗词大会》即将开启第三季大幕。该节目昨天（21日）在京召开发布会，称新一季将升级难度，扩大题库，节目中还特别设计了围绕非遗元素出题的新颖环节。

据中新社报道，《中国诗词大会》自2016年经央视科教频道推出后颇受好评。2017年春节期间，该节目的第二季播出，节目中展示的中国古诗词清雅之美“圈粉”无数。

据悉，新一季《中国诗词大会》仍由董卿主持，并邀请王立群、康震、蒙曼与郦波等四位文化专家担任点评嘉宾。

本季《中国诗词大会》在延续“人生自有诗意”主题的同时，对题库进行了扩展。涵盖数百篇经典诗词，上启三千年前的“所谓伊人，在水一方”，下至“世上无难事，只要肯登攀”的毛泽东诗词，鲁迅创作的古体诗词也首次纳入题库范围。

新一季《中国诗词大会》难度也升级，推出了“诗词接龙”和“超级飞花令”两项全新玩法。

“超级飞花令”大幅缩短了比赛时间，“诗词接龙”则要求场上的两位选手轮流说出一句诗词，每句诗词的首字要与对手说出诗词的尾字相同，无法接句即为失败。

值得一提的是，节目组邀请10位非遗传承人拍摄视频短片，用手中的剪纸、蛋雕、糖画、木雕等绝活为选手出题，既丰富了题目的视觉呈现，也对中国传统手工艺进行了一次集体展示。

据悉，新一季《中国诗词大会》共10期节目，每期100分钟，将于3月23日至4月1日每晚7时30分在央视科教频道播出，并于当晚10时20分和次日早上11时50分重播。

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