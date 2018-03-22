帝王陵总数82座 陕西首次编纂出版《陕西帝王陵墓志》

陕西文物部门昨天（21日）透露，陕西省地方志办公室与西北大学合作编纂的《陕西帝王陵墓志》出版发行。这是陕西继《陕西省志·黄帝陵志》《茂陵志》后取得的又一个帝王陵墓类的重要大型修志成果，也是该省首次集中编纂的《陕西帝王陵墓志》对外公开亮相。专家分析陕西帝王陵墓总数为82座。

据中新社报道，全志分为先秦帝王陵、秦代帝陵、汉代帝陵、十六国北朝帝王陵、隋代帝陵、唐代帝陵和明代藩王墓共七章50节38万字及照片200余幅，个别“号墓为陵”的王陵和列入陕西省级文物保护单位以上的陵墓，以附录形式记述。

从墓主生平、营建始末、遗迹遗物、研究现状、保护状况等方面全面、客观、系统地展现陕西帝王陵墓的历史和现状，为陕西文化遗产保护和文化产业发展提供理论依据。

该志时限从史前时期到明代，全面收集整理陕西各个历史时期的帝王陵墓资料。为展现陕西帝王陵的全貌和资料的全面性，传说时期的黄帝陵、炎帝陵和秦国在陕西的公王陵和明代藩王墓也收录在列。

据了解，自西周建立至唐灭亡约2000年，先后有14个王朝在陕西建都，历史上的周、秦、汉、隋、唐为陕西创造了辉煌的地上地下文化。

在中国古代社会发展过程中，陕西出现过传说时期的黄帝、炎帝这样的部落英雄，也有秦始皇、汉武帝、唐太宗等古代杰出帝王。目前历代帝王在陕西留下的帝王陵墓是中国乃至世界珍贵的文化遗产。

陕西古代帝王陵民间有72座之说。专家分析认为，除中华民族公认的始祖轩辕黄帝、炎帝2座陵外，还有春秋战国时代的秦景公等六陵，秦朝秦始皇、秦二世二陵，西汉11帝陵；十六国至北朝时前秦苻坚、大夏赫连勃勃、西魏元宝炬、北周武帝宇文邕各一陵，隋代文帝杨坚一陵，唐18帝陵，以上经田野调查能基本确定的有44座。

此外，还有虽未确定墓冢，但经多方面考察确认应葬在陕西的共38位，合计82座帝王陵。

免费试阅14天