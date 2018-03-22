汇丰调查：“一带一路”影响力全球主要经贸政策中最受认可

汇丰银行（中国）有限公司昨天（21日）发布汇丰最新的贸易前景调查显示，全球范围来看，主要经济体的经贸政策受到全球企业的广泛关注。其中，以中国为主导的“一带一路”倡议认可度排名最高。

据中新社报道，在此次调查所覆盖的26个市场的6000多家国际型企业中，近三分之二的受访者认为，在其经营业务的主要市场中，政府对本地经济采取保护措施的现象有蔓延之势。这一担忧在新兴市场更为明显，以中东和亚太区的企业最甚。

以主要经济体为例，印度企业对贸易保护主义的忧虑程度全球最高，达86%。美国和欧洲等发达国家的企业的顾虑程度则相对较低，大致在50至60%。

在中国内地，认为贸易保护主义更趋盛行的受访企业达七成。这些企业也认为，这将导致国际贸易的成本增加、贸易融资更难获得、以及对寻求当地合资伙伴的更多投入。

在这一大背景下，世界主要经济体的经贸政策或主张，以及其政治和监管环境的变化成为国际型企业关注的焦点之一。

根据本次调查统计，在亚细安、欧盟、中东、拉美地区和中国、英国和美国等主要经济体中，就政策环境或经贸主张在未来两年给企业带来的正面影响排序，“一带一路”倡议位居榜首，得到全球四成受访企业的认可。其次为亚细安2025总体规划（37%），以及欧盟政策（35%）。

按具体市场细分，近八成（77%）内地受访企业认为，可在未来两年通过参与“一带一路”倡议拓展新业务。

紧随其后的是以泰国、马来西亚和新加坡为主要代表的亚细安国家企业，认可度基本都在六成左右。其次为中东和北非地区企业，依次为埃及（45%）、沙特阿拉伯（40%）和阿联酋（29%）。

从发达市场来看，以德国、英国和法国为主要代表的欧洲企业对“一带一路”倡议的认可度基本在三成。

北美市场中，认可度则依次为墨西哥（36%）、美国（28%）和加拿大（23%）。

此次调查在2017年12月和2018年1月间进行，涵盖26个国家和地区。

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