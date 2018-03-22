创逾三周最大涨幅 人民币对美元中间价上调229点

人民币中间价迎来逾三周最大涨幅。中国外汇交易中心今天（22日）公布，人民币对美元汇率中间价报6.3167，较前一交易日上调229个基点，创下自2018年2月27日以来最大调升幅度。

据中新社报道，美国联邦储备委员会北京时间今天凌晨宣布加息25个基点，随即美元指数走低，从90上线下滑到89.5左右，截至22日11时，报89.56。

在岸、离岸人民币对美元汇率则在震荡中有小幅上扬，截至今早11时，分别报6.3180和6.3139。

兴业研究分析师郭嘉沂表示，从此次美联储议息决议来看，维持了年内三次加息的路径，并未超出市场预期，因而在短期内，美元指数会面临着利多出尽的下跌压力。

从中长期来看，尽管未来两年美联储加息路径或将更加陡峭，但目前尚无法验证，市场反应相对平静。若美联储对于通胀回升的判断成立，则未来两年美国经济可能陷入周期尾部类似“滞涨”的状态，而非美经济体通胀抬头较晚，普遍在货币政策紧缩的初期。在此情况下即便美联储连续加息，也无法挽救美元颓势。

郭嘉沂还表示，对于人民币而言，美元指数回落，以及中国央行小幅调升公开市场操作利率，给予了人民币一定的升值动能，但尚未看到足以走出新一轮趋势行情的动因。短期内人民币对美元汇率依然维持较低波动的震荡行情。

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