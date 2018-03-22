中国交通运输部派应急小分队赴马来西亚救援落水船员

中国交通运输部今天（22日）披露，中国海上搜救中心昨天（21日）下午获知信息，一艘挖泥船在马来西亚附近海域倾覆，其中16名中国船员中三人获救，一人死亡，12人下落不明。经报外交部同意，交通运输部已于昨天连夜派出七人应急小分队赴马来西亚参与现场施救。

据中新社报道，通过多方渠道了解，遇险船船名“JBB RONG CHANG 8”，船长86米，型宽16米，多米尼加籍，船上有18名船员，其中16名中国人，一名马来西亚人和一名印度尼西亚人。倾覆位置位于马来西亚南部柔佛洲附近海域（马六甲海峡南部）。

据马来西亚海上搜救部门反馈，船舶倾覆时间不明，昨早8时30分收到求救信号。目前，马方搜救部门已协调七艘船舶在现场开展搜救行动。

接到险情信息后，交通运输部高度重视，要求相关部门加强与马来西亚搜救部门联系，进一步了解相关信息。此外，也督促马方加大工作力度，全力搜救遇险人员，救治伤员，加强与外交部及驻马使馆联系，做好协调配合工作。

应马来西亚柔佛海事局及船方书面请求，经报外交部同意，交通运输部广州打捞局组织应急小分队（五名潜水员、一名工程师、一名商务代表）连夜出发，已于今早8时飞抵马来西亚，正在赶赴现场。

免费试阅14天