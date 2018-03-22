河南叶县发掘战国早期楚国贵族墓

考古人员日前在河南省叶县辛店镇大竹园村“双冢子”墓地，发掘出两座带有车马坑和陪葬墓的战国早期楚国贵族墓，对于研究战国时期楚国贵族墓葬制度及与中原地区的关系具有重要意义。

据新华社今天（22日）报道，主持考古发掘工作的河南省文物考古研究院吴伟华博士介绍说，“双冢子”墓地属于全国重点文物保护单位——叶邑故城的附属遗存。其中包括两座大型墓葬、两个附属车马坑及四座小型陪葬墓，其详情有待于考古工作的进一步开展。

一号墓是一座带有封土的甲字形大墓，墓壁有11层台阶、层层内收。专家据墓室随葬品形制判断，墓葬属于战国早期。由于被盗严重，墓主骨骼无存，其性别不详。二号墓规模大于一号墓，但由于被水渠和道路占压，形制不清。

一号墓附属车马坑整体近长方形，南北长12.86米、东西最宽4.2米，坑内“有车无马”，现已发掘出五辆车、八个车轮，车辆均拆开放置，属于“拆车葬”，即车辆在下葬时或下葬之前进行了拆除，与以往发现的楚国车马坑明显有别。

二号墓附属车马坑也是“拆车葬”，葬俗尤为奇特。除了两辆较完整的车外，坑内葬有马匹，但仅有马头、没有马身。

此外，坑内还有两排大小及深度较为接近的小坑，有的小坑内葬马头、有的葬车辆构件，有的未见随葬器物。

由于被盗严重，该墓地出土随葬品较少，仅有剑、戈、鐏、镜、车马器等青铜器，以及陶鼎、陶壶、陶兽、琉璃珠等。

文献记载，西周时期叶县一带属于应国。春秋早期，应国被楚国灭掉，叶县成为楚国版图。直至战国早期，叶县一直属于楚国，期间许国两度迁至叶县。

战国中期，随着韩、魏及秦国的南上扩张，叶县一带屡易其主。该墓地的发现，为研究楚国与中原地区的关系提供了难得的实物资料。

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