台退伍军人缪德生公祭 国防部核颁旌忠状

台湾已故退役上校缪德生公祭今天（22日）上午举行，前总统马英九、中国国民党主席吴敦义等人到场致意。台国防部表示，已核颁旌忠状，并协助家属丧葬事宜。

据中通社报道，缪德生2月27日上午参与反军人年金改革抗争时，攀墙跌落重伤送医，经数天抢救后，医院3月5日宣布缪德生脑死亡，在家属同意之下拔管离世，享寿66岁。

家属今天上午在台北市第一殡仪馆举办公祭。告别式外广场也聚集数百人为其送行，无抗议行为。

除了马英九、吴敦义、国民党副主席郝龙斌、前国民党主席洪秀柱，国防部首长严德发、退除役官兵辅导委员会（退辅会）主委邱国正等人也都亲赴致意。

针对缪德生获颁旌忠状一事，台国防部通过新闻稿表示，依据相关规定，部队官兵退伍除役后因病或意外亡故，生前若曾受颁勋、奖章者，可申请颁给旌忠状。缪德生服役期间曾获颁“一星忠勤”勋章，符合核颁要件，经遗属申请后，已核颁旌忠状，表彰缪德生军旅服役期间之贡献。

至于军人年金改革制度推动，国防部表示，仍积极与退役军人、相关团体以及关切的立委逐一沟通中。此外，希望他们能站在维护安全、防务需求的前提下，让现役军人的士气与对袍泽的照顾均能确保。

缪德生2月27日在反军人年改抗争时，攀爬围墙不慎摔落地面，一度失去呼吸心跳，送往医院急救，经确诊脑干受损严重。两天后缪德生状况急转直下，医生告知家属缪德生因大脑无供氧而脑死亡，虽然身体外观无恙，但所有征象将不可逆地走下坡，在可见的短时间内身体会有急剧恶化。

3月5日家属同意拔管。其女缪琬瑜表示：“这段时间已违反他个人医嘱意愿，目的为等亲友来向父亲告别，然而实不忍其外观样貌逐渐憔悴，愿能就此打住，为父亲保留最帅气的一面，安稳离去”。

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