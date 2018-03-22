吴钊燮：台外交工作即便承认九二共识一中原则也不轻松

台湾外交部长吴钊燮今天（22日）表示，台湾目前的外交状况的确是相当吃紧，但外交从来没有轻松过，“即使是在承认‘九二共识’‘一中’原则的情况下，也没轻松过”。

据联合新闻网报道，尽管如此，吴钊燮也说，邦交国有些可能要花多一些时间努力，但大致上都维持稳定关系，短时间内不会发生与台断交。

吴钊燮今天是上任后首度到立法院委员会备询。民进党立委罗致政质询时，询问此前外交事件，例如客委会在毛里求斯遭打压等。

吴钊燮说，他了解到目前外交状况的确相当吃紧，面对这些状况，要做好相关准备。

吴钊燮说：“相信大家都知道，外交从来没有轻松过，即使是承认‘九二共识’‘一中’原则的情况下，也没轻松过。”他表示，相信若是外交部和国人做好准备，可以面对这些状况。

另一方面，今年世界卫生大会将于5月登场，日前有消息传出，台湾不受邀可能变成新常态。

对此，吴钊燮说，今年情况“不容乐观”。但他指出，台国组司司长徐佩勇很努力，值得表扬，即使不能进去，场边也安排活动，要让大家看见台方的努力。

罗致政追问台湾与邦交国间的情况，吴钊燮说，有些国家可能必须要多花一些时间努力，但大致上来说都维持相当稳定的关系。根据他看到的资料，短时间不会发生与台断交。

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