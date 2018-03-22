缪德生“积劳病故”？台国防部旌忠状引质疑

因反对军人年金改革、上月底闯入立院抗议摔伤辞世的台湾退役上校缪德生，今天（22日）上午举行公祭，包括前总统马英九、中国国民党主席吴敦义、前主席洪秀柱、新党主席郁慕明，以及国防部长严德发、退辅会主委邱国正均前往致意，国防部也颁旌忠状表彰缪贡献。

联合新闻网引述台国防部发言人陈中吉表示，颁发缪德生旌忠状，主要是表彰缪“服役期间”保家卫国功绩；只要服役期间有得过任何勋奖，都符合申请资格。他说，国防部是按照相关规定，尊重家属意愿申请完后，再由后备指挥部核颁。

不过，国防部发给缪德生的旌忠状上，缪德生的过世原因却被写成“积劳病故”，引发淡化缪德生因抗议军人年金改革辞世的质疑。

陈中吉说，旌忠状上的致词，只是“按规定的表达方式”，实际上还是以他曾经获得的勋奖为主，一切合乎规定。

陈中吉说，对缪德生后续丧葬事宜，国防部仍会尊重家属意愿协助处理。

至于军人年金改革制度推动，陈中吉说，严德发仍积极与退役军人，以及关切的立委逐一沟通中，希望他们能站在维护国家安全、国防需求，让志愿役军人愿长留久用前提下支持，让现役军人的士气与对袍泽的照顾能够确保。

吴敦义上午公祭结束受访时则表示，政府应捍卫台军尊严，要依照宪法与法律规定，让军公教警消人员退休后，也能维持有尊严而安定的生活。他表示，希望蔡政府能再对军人年改版本重新检讨。

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