台大校长当选人管中闵涉违法赴陆兼职 邱太三：北检会调查

台湾大学校长当选人管中闵遭媒体爆料，2005年起曾在中国大陆厦门大学等校违法兼职，遭检举违反国家机密保护法。台法务部长邱太三今天（22日）说，管中闵有无违法，北检会调查并对外公布。

据联合新闻网报道，“新头壳”上周五（16日）爆料，指管中闵从2005年，曾在厦门大学、西安交大、华中科技大学等校担任兼任教职。《自由时报》则报道说，厦门大学王亚南经济研究院证实，管中闵确实有授课。

据报道，民众检举管中闵身为受管制的离职政务人员，却在未经报备核准下，就到大陆兼课，违反“国家机密保护法”相关规定。

据了解，北检已收到民众检举情资，并进行调查，厘清管中闵是否涉及不法。

邱太三今天到立法院司法及法制委员会报告法务部业务，会前接受媒体访问时表示，根据规定，台湾政务官基本上都是被管制的人员，在职时出境要报准，离职三年内也要报准，除非有缩短期限。管中闵有无违法，北检会调查对外公布。

对于故宫前院长冯明珠自行核定，卸任后四个月内就到大陆当顾问，管中闵刚卸任就到大陆有没有可能违法，邱太三说，要先看该单位有无缩短管制期限。

他指出，冯明珠卸任前自行缩短管制期限引发争议，因此法务部针对“国家机密保护法”修正进行处理。管中闵的部分，问北检会比较清楚。

台大校长遴选会1月5日选出中央研究院士管中闵为新校长，原定2月1日上任，后续却传出担任企业独立董事、论文案等争议。台教育部至今仍未核定管中闵人事。

另一方面，保外就医的前总统陈水扁上周六（17日）晚出席儿子陈致中的造势晚会时上台，引来各界议论。

对此，邱太三回应说，台中监狱这一两天就会处理。

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