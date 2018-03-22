管中闵批“政治恐攻” 台教育部：不用过度政治化

台大校长遴选争议不断，台大校长当选人管中闵批评是“政治恐攻”。教育部次长林腾蛟今天（22日）表示，不用过度政治化；教育部是依法厘清，请台大查明管中闵是否有到中国大陆违法兼课。

据联合新闻网报道，台湾大学校长遴选委员会1月5日选出中央研究院院士管中闵为新校长，原定2月1日上任，后续却传出管中闵担任企业独立董事、论文案等争议。此外，有媒体爆料称，管中闵2005年起曾在大陆厦门大学等校涉嫌违法兼职；台北地检署已分案调查，教育部至今未核定管中闵人事。

据报道，管中闵说，独董、学伦、大陆大学兼职，都是“莫须有”罪名，是“一连串的政治恐攻、铺天盖地的攻击手法”。

对此，林腾蛟今天上午出席行政院院会后记者会，会后受访时表示，教育部是遵守行政中立，依法做资格的厘清及相关资讯的澄清。

他说：“我们认为不用把它过度政治化”，当然外界有不同看法的部份，教育部只能尊重。

对于管中闵可能涉及违法在大陆兼课，林腾蛟说，有时大陆大学公布资讯不知是真是假，所以要由台大以学校的正式管道去厘清。目前台大尚未回报调查结果，还需要一些时间。

林腾蛟表示，如果管中闵确实担任专任教师、兼任或兼职未经核准，是违反规定。若是学术交流、一般常态性交流或短期客座讲学则是可以的。管中闵属于哪种型态，要由台大去厘清。

对于北检已着手调查，林腾蛟回应说，司法独立，教育部尊重司法调查跟结果。教育部属于行政机关，会请台大就管中闵就兼职跟到大陆的部分去查明。

另一方面，对于台大将于周六（24日）针对此案召开临时校务会议，是否影响管中闵的校长当选资格，林腾蛟表示，在事实还没厘清之前，教育部不做特定立场设定。届时校务会议有结论后，教育部就会做适法性处理。

林腾蛟指出，台大校长遴选委员会在投票之前，是由校务会议先审查校长候选人资格并进行投票，有得票超过三分之一门槛的候选人名单，才会送到遴委会去进行最后投票。因此，校务会议有门槛推荐功能。

林腾蛟说，管中闵当时有通过校务会议门槛，但后来发生担任独董的资讯揭露问题，管中闵在候选人资料中没有揭露此事。有些校务会议代表认为，有影响投票，会不会因此有不同结果，静待周六的校务会议结论。

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