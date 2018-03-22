龙应台：政院介入台大校长任命 最严重的违法违宪

台湾前文化部长、作家龙应台今天（22日）在面簿上，批评行政院介入台大校长任命，是这两年来违法违宪纪录里最严重的行为。

据联合新闻网报道，龙应台在题为“野蛮有没有限度？”的贴文中说，蔡政府近两年来的施政，她默默看在眼里的是其公然“违宪”“违法”的作为。朋友们在意的可能是其政策的合理或有效与否，但她在意的是一个执政者对民主法治制度的忠诚与坚持与否。

龙应台说，她认为，破坏制度，比贪污或决策失误对国家的长远伤害更大。

龙应台表示，此次行政院介入台大校长任命，是两年来违法违宪的一系列破坏民主制度纪录里最严重的行为。

她说，不要说这是教育部潘文忠的作为。他只是“一个已经斯文扫地、决定弃置自己尊严的执行者而已”。

龙应台指出，了解政府运作的人都知道，“这样社会高度瞩目、牵涉大学自主和动摇民主机制的事”，行政院长不可能不知晓细节，总统不可能不深在其中。

龙应台表示，她对民进党曾经深有期待，其“草根性和灵活性都不是老大颓唐的国民党可比”，但是此次执政后的惯性“野蛮”，又得势于反对党的溃散堕落，让人为台湾民主前途心惊胆颤。

她说，她前年所写“野蛮，有限度吗？”文章中提出一个例子。奥地利作家茨威格观察，当纳粹刚刚兴起时，社会并不注意，希特勒只是个混混，很多媒体和知识分子当笑话看。

可是茨威格发现，纳粹新政府的权力扩张是用“一件事”“一件事”来测试社会的。先做A，观察社会反弹，力道不太大，接着做B，看社会反弹，力道可以忍受，接着做C……最后的结果就是一路做到了Z，国家就摔下了悬崖。

龙应台指出，特朗普当选美国总统后，美国知识界马上联想纳粹的历史经验，很多大学教授立刻写文章，告诉学生“今后必须做的几件事”，基本上就是一篇又一篇的“保护民主青年守则”。

她表示，台湾民众可以试试看把其中的“美国”变成“台湾”，并指上述这些不同版本的“青年守则”有几个共同的核心重点，如：

一、你绝对不能以为专制政权在美国不会发生或者以为美国的民主不会崩溃。

二、你必须以前所未有的力气去关心政治，从今天起密切观察特朗普所做的每一个政策。

三、你一定要无比活跃地参与政治组织，不论是学校里的讨论小组或者乡镇、城市的各种政治关切组合。

四、你一定要有行动，不论是地区的政策辩论或是议员的听证会，或是对某一个议题的示威抗议；你一定要对公共事务比从前更积极介入……

龙应台说，台湾太美好，不仅只是对于台湾人“生于斯土、长于斯地且将来要葬于斯山斯海的人而言，台湾对整个华人世界都是一朵罕见的珍贵的花朵”“呵护它的民主精神和制度，真的不能松懈。”

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