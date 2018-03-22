台男偷日本军刀砍总统府卫兵 依杀人未遂等罪判七年

台湾男子吕军亿去年8月偷日本军刀砍伤总统府一名卫兵，被依杀人未遂罪等起诉并求刑七年。台北地方法院今天（22日）判吕军忆七年徒刑，可上诉。

据中通社报道，开庭期间，吕军亿曾向法官表示，自己没有要置人于死，是周姓卫兵阻挡他进入，才拿刀朝对方的枪枝护木砍。但因枪管是圆的，刀子才会划到周姓卫兵的颈部。

吕军亿表示，希望法官依伤害罪判刑，他会尽最大的努力赔偿。

不过，法官审理后不采信吕军亿的主张，且精神鉴定认定，吕军亿行凶时行为能力正常；吕军亿也自承当时意识清楚。全案依携带凶器窃盗罪、杀人未遂罪，分别判处吕军亿有期徒刑10月、六年六个月，应执行有期徒刑七年，全案可上诉。

据吕军亿自述，他2016年11月离家，就想犯案。

去年8月18日上午，吕军亿先到台北市一家五金行购买榔头，10时许到军史馆，上二楼展示厅敲破橱柜，偷走二战时期的日本军刀，随后闯入总统府遭制止。

吕军亿挥军刀抵御，砍伤周姓卫兵，之后被压制并移送法办。

根据台北地检署起诉书所记载，受伤卫兵伤势是左颈有深层8公分的撕裂伤，左脸外耳有5公分的撕裂伤，另左手掌、虎口和手指都受伤。此外，吕军亿第一次摆脱卫兵突围时，军刀又再次让周姓卫兵的右手受伤。

免费试阅14天