中国成为第二大国际专利申请国 有望三年内领跑

世界知识产权组织当地时间昨天（21日）在日内瓦发布报告显示，2017年，中国已成为第二大国际专利申请国，仅排在美国之后。

据中通社今天（22日）报道，世界知识产权组织昨天发布报告，分析了2017年全球各国和企业申请者使用该组织服务的情况。

数据显示，2017年，中国已成为《专利合作条约》框架下，国际专利申请的第二大来源国，提交专利申请量达4.89万件，其次是日本，数量达4.82万件。美国则仍高居榜首，申请数量达5.66万件。

报告显示，中国是唯一申请量年增长率达到两位数的国家，自2003年以来每年增长率都高于10%。

报告预测，以目前发展趋势，中国有望三年内赶超美国，成为“领跑者”。

此外，报告指出，中国的华为和中兴分别以4024件和2965件国际专利占据公司申请量排行榜前两名，紧随其后的是美国英特尔公司（2637件）、日本三菱公司（2521件）和美国高通公司（2163件）。

上榜的前10家公司有七家来自亚洲，两家来自美国，一家来自欧洲。

世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐指出，如今，中国的创新者日益把目光投向外面，期待将自己的创意传播到新市场。

高锐说：“中国对国际专利体系的使用大幅增加，人们不得不注意到中国经济正在发生的显着转变，中国已经从主要的技术使用者转变为技术生产者。”

据了解，2017年，全球专利申请数量较上年增加4.5%，达24.35万项。其中，东亚地区的专利申请数量约占全球的一半，技术革新领域正在发生地理上的巨大转移。

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