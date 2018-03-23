反击特朗普　中国商务部宣布对美国部分进口产品加征关税

美国出台一系列对华贸易保护措施后，中国商务部23日宣布拟对自美进口部分产品加征关税。

据中新社报道，中国商务部当天发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见，拟对自美进口部分产品加征关税，以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成的损失。

该清单暂定包含7类、128个税项产品，按2017年统计，涉及美对华约30亿美元出口。第一部分共计120个税项，涉及美对华9.77亿美元出口，包括鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗参、无缝钢管等产品，拟加征15%的关税。第二部分共计8个税项，涉及美对华19.92亿美元出口，包括猪肉及制品、回收铝等产品，拟加征25%的关税。

商务部新闻发言人称，中方根据世贸组织《保障措施协定》有关规定，制定了中止减让清单。如果中美未能在规定时间内达成贸易补偿协议，中方将对第一部分产品行使中止减让权利；中方将在进一步评估美措施对中国的影响后实施第二部分清单。中方保留根据实际情况对措施进行调整的权利，并将按照世贸组织相关规则履行必要程序。

该发言人表示，中美作为世界前两大经济体，合作是两国唯一正确的选择，希望双方从中美大局出发，相向而行，聚焦合作，管控分歧，共同促进中美经贸关系健康稳定发展。中方敦促美方尽快解决中方的关切，通过对话协商解决双方的分歧，避免对中美合作大局造成损害。

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