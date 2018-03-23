人脸识别技术“天网”已应用中国16省市

人脸识别技术目前在中国16个省、市、自治区被广泛用于安防领域，在各类刑侦、治安案件中被运用。

中新网引述《工人日报》报道，某科技公司联合创始人袁培江表示，该系统被称作人脸识别的“天网”，目前已经应用在中国16个省、市、自治区。依靠布控在大街小巷各个角落的摄像头，公安机关可在第一时间发现犯罪嫌疑人或失踪人口出现的位置，系统还可绘制出人在城市的轨迹，警方由此顺藤摸瓜用于抓捕，或者发现更多有价值的信息。

记者获悉，人脸识别技术已经开始在安防领域发挥越来越重要的作用，在破获涉毒、盗窃、抢劫、拐卖等各类案件中都有出色表现。

“天网”依靠的是动态人脸识别技术，能够准确识别超过40种人脸特征，可以根据视角不同、光线明暗差异、动态静态条件等情况，准确识别出人脸。此外，该系统速度也非常惊人，可实现每秒比对30亿次，花1秒钟就能将全国人口“筛”一遍，花2秒钟便能将世界人口“筛”一遍。动态人脸识别技术的准确率也非常高，目前1:1识别准确率已经达到99.8%以上，而人类肉眼的识别准确率为97.52%。

“天网”在实战中的表现也非常出色，仅在过去两年，全中国就有超过2000名在逃犯难逃“法眼”，被公安机关抓捕。

2017年，一名涉案5亿元的网络借贷诈骗嫌疑人突然出现在河南某市车站，“天网”认出了他，并迅速启动报警机制。当地办案人员接到消息后稍微犹豫了一下，一分钟后迅速出警，岂料在这短短的一分钟内，嫌疑人便消失在车站的滚滚人流中……

三天后，嫌疑人再次出现在车站，“天网”报警机制再次启动，这次办案人员不敢耽搁，迅速出警，成功将其缉拿归案。遗憾的是，在这短短的三天时间内，2亿元被嫌疑人挥霍掉了。

“此后，当地警方对‘天网’从最初的半信半疑，变成了后来的高度重视。”袁培江说，这是因为“天网”通过优秀表现建立了信任。

在寻找走失儿童方面，“天网”也发挥着重要作用。2017年6月，新疆某地一派出所接到市民报警，称自己6岁的女儿走失，民警调出孩子走失地附近的监控却一无所获。警方让家长拿出孩子的照片放到“天网”里面试一试，但照片的情况并不理想，仅仅呈现了孩子的侧脸，并且还是几年前的。就是在这样的情况下，“天网”还是根据这些信息建立了这个女孩的关键面貌特征数据，通过对比后，成功地在一家市场的入口前监控并很快发现了女孩。

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