朱立伦访南京谒中山陵

台湾新北市长朱立伦率市府团队出访南京上海城市交流6天，22日上午到南京中山陵谒陵。媒体把此行与今年尚未敲定的北市上海“双城论坛”比较，甚至认为规格更高，朱立伦仅强调无比较之意，并指两岸不管政治情况多么严峻，或有任何变化，城市交流都应该持续。

据《中时电子报》报道，在中山陵时，朱立伦也强调，这次是他第一次到南京，因此一定要到中山陵致祭，缅怀国父、表达尊重，觉得非常有意义。之后再前往国民政府总统府旧址。

有媒体问到，在北市与上海“双城论坛”还没谈定的状态下就访陆，外界联想是否与台北市长柯文哲“较劲”？

朱立伦表示，此行没有任何比较意义，主要是因为江苏、上海已多次访问新北，“礼貌上应该要回访”；第二个原因是有非常多台商、台生、台胞在长三角，到南京、苏州与上海表达对同胞关心、座谈交流也是应该的。

朱立伦昨天分别会晤了江苏省委书记娄勤俭和南京市委书记张敬华。

朱立伦说，新北市有27万家企业，包括鸿海、裕隆等，其中很多企业在江苏、南京投资。此外，朱立伦还搭地铁到南京大学与台生座谈。

朱立伦23日将到江北新区参访台积电，还将到青年创业的众创码头，了解台青在南京情况，并访问南京台商溢泰环保、华新丽华，晚间参加南京台协20周年庆活动。24日前往苏州，25日转赴上海，将会晤上海市委书记李强、上海市台办主任李文辉等重要官员。

朱立伦此行随行者包括新北市副市长李四川、经发局长张峰源、环保局长刘和然、民政局长江俊霆、观光旅游局长陈国君、新闻局长张其强，与新北市工商发展投资策进会总干事朱俊晓等人，26日返台。

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