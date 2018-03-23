美议员提案要求孔子学院注册为“外国代理人”

美国参议员鲁比奥（Marco Rubio）、科顿（Tom Cotton）和众议员威尔逊（Joe Wilson）提交"外国影响力透明法案"，要求孔子学院按照"外国代理人登记法案"进行登记，此外，相关大学公开从外国收受的5万美金（6.58万新元）以上的馈赠。

据路透社报道，鲁比奥2月初曾呼吁他所在弗罗里达州的大学终止与孔子学院的合约。他在一封公开信中写道，中国政府使用孔子学院对外国学术机构以及对中国历史和政策的批判性分析施加影响。

鲁比奥在信中说，美国目前有100多所孔子学院，所教授的中国历史、文化和时事经过中国政府和党的明确审批。

孔子学院北京总部没有回复路透社的采访请求。

中国外交部发言人华春莹则于3月22日在例行记者会上表示："我注意到近一段时期以来美方个别人不时发出一些杂音，它们反映的实质和根本是怎么看世界、怎么看中国发展的问题，或者说能否真正摒弃冷战思维和零和博弈、 非此即彼的过时观念，与其他国家开展互利共赢合作的问题。听到此类种种杂音，我有时候会想起中国《论语》中的一句话，叫做'君子坦荡荡，小人长戚戚'。"

美国《外交政策》杂志网站3月14日撰文写道："从表面上看，孔子学院与德国的歌德学院或法国的法语联盟类似，后两者也都接受政府资金教授语言和文化。但中国的项目植入于美国学校，这与独立的欧洲机构不同。有时，学院工作人员试图阻止合作大学举行敏感政治题目的讨论，比如西藏或台湾。"

鲁比奥在2月的公开信中举例说，美国芝加哥大学、宾州大学和加拿大安大略省麦克马斯特大学关闭了孔子学院。

据孔子学院官方网站信息，截至2017年底，在全球范围内共建立525所孔子学院和1113个孔子课堂。

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